Doğadan topladı, sıra dışı bir koleksiyon elde etti

HATAY'da Ayhan Kara, doğada gezerken fotoğrafladığı ve topladığı figürlerle, 2 yılda sıra dışı bir koleksiyona imza attı. Dağda, sahilde ve bahçelerde gezerek, ahşap ve taştan oluşan, insan ve hayvanlara benzeyen figürleri bir araya getirerek 2 yılda 250 eser toplayan Kara, bu koleksiyonunu dünyanın birçok yerinde sergilemeye hazırlanıyor.

Samandağ ilçesinde doğada gezerken denk geldiği figürleri toplamaya başlayan Ayhan Kara, sıra dışı bir koleksiyona sahip oldu. Fotoğraf, ahşap ve taştan oluşan toplamda 250 figürde hayvanlardan insan yüzünü andıran taşlara, ağaç dallarına kadar birçok figür bulunuyor. Doğayı sevdiğini ve sık sık yürüyüşler yaparak, figürleri anlamlandırdığını ve bunları koruma altına aldığını anlatan Kara, şunları söyledi:

"Koleksiyon 2 sene içinde başladı. Bahçede gezerken ağaçların üzerindeki değişik figürleri fark ettim. İlk birkaç figürle başladım fazla ilgi duymadım, gördüğüm şekiller artıp, birkaç ay sonra 7-8 figür ortaya çıkınca bunları resimleyip muhafaza altına aldım. Daha sonra bir yurt dışı gezisinde daha fazlasını gördüm, bu sefer onları da resimledim ve bunları artırıp sergi açabileceğimi düşündüm. Bu sefer fotoğraf avcılığına başladım gittiğim yerlerde, özellikle ormanlık alanlara gittim parklara gittim ve ağaçları tek tek didik didik aramaya başladım. Fotoğraf anlamında, 100'e yakın eser ortaya çıktı. Ağaç gövdelerinin üzerinde insan figürleri, hayvan figürleri, çeşitli figürler ve şaşırtıcı derecede insanlar ve hayvanlara benzerlikler olduğunu gözlemledim"'FİGÜRLERDE İŞLEME, RÖTUŞ YOK'Ağaç gövdelerinde fotoğrafladığı figürlerle ilk sergisini açtığını belirten Kara, şöyle devam etti: "Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'ndeki dağ evimde bir sergi açtım. Sergi yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekti. Bu sergiden sonra çeşitli figürler görmeye başladım küçük küçük parçalar, özellikle deniz kenarında nehir kıyılarında dağlarda, ormanda, bu sefer dedim ki bunlardan da bir şey çıkar sadece fotoğraflamaya değil aynı zamanda küçük objeleri de bir araya getirdim. Bu sefer de 3, 5, 10 derken yine 100'e yakın eser sayısı ortaya çıktı. Bu eserlerin hiçbirinde işleme yok, bu doğa ile ortak bir projemiz. Doğa şekillendiriyor, biraz güneş, biraz toprak, biraz deniz dalgaları ortaya muhteşem şekiller çıkıyor ama bu şekilleri bulmak hiç öyle kolay değil. Binlerce, on binlerce obje arasından potansiyeli olanları inceliyorsunuz her açıdan bakıyorsunuz ortaya bir figür çıktığı zaman eksik parçasını da başka bir şeyle tamamlıyorsunuz. Yani burada işleme yok, burada rötuş yok, burada yaptığımız tek şey ya birleştirme ya ayrıştırma. Kimine de hiç dokunmuyoruz olduğu gibi koruyoruz. Bu eserleri de Samandağ'ında adımı taşıyan vakıfta ilk sergimizi açtık, akabinde Almanya 'da iki sergi açtık oldukça ilgi duyuldu."'KOLEKSİYONUMUZ ZENGİNLEŞTİ' Fotoğraf ve ahşaptan sonra taşları da incelediğini, benzer objeler aramaya başladığını kaydeden Kara, "Oradan da enteresan figürler ortaya çıktı, an itibariyle de 50'ye yakın figür sadece taşlardan tek parça şeklinde ortaya çıktı. Koleksiyonumuz zenginleşti 100 adet fotoğraf, tabii ağaç gövdeleri üzerinde çekilmiş onlar yerlerinde duruyor. Toplamış olduğum 100'e yakın obje, bir de 50 taş eser toplamda 250 eserimiz var" diye konuştu.'KOLEKSİYONUM DAHA SONRA DA DÜNYAYI GEZECEK'

Koleksiyonunun özenle koruduğunu anlatan Kara, özellikle ahşap figürlerin zarar görmemesi adına özel bir çanta tedarik ettiğini ve yurt dışına götürdüğünü ifade ederek, "Yakın bir zamanda galeri düşünüyorum Antakya'da tarihi bir evde bu eserler sergilemeyi düşünüyorum. Koleksiyonum daha sonra da dünyayı gezecek. Bu konuda hem kendime hem eserlerime güveniyorum, doğaya güveniyorum bu doğanın bir hediyesidir, ikramıdır"