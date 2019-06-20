Son Dakika Haberleri: Doğadan topladıkları 96 çeşit otla yemek yaptılar
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Doğadan topladıkları 96 çeşit otla yemek yaptılar

1 saat önce

Samsun Turizmciler Derneğince düzenlenen "Ot Yemekleri Festivali" kapsamında kadınlar, doğadan topladıkları 96 çeşit otla yaptıkları yemekleri beğeniye sundu.

Doğadan topladıkları 96 çeşit otla yemek yaptılar, System.String[]
Samsun Turizmciler Derneğince düzenlenen "Ot Yemekleri Festivali" kapsamında kadınlar, doğadan topladıkları 96 çeşit otla yaptıkları yemekleri beğeniye sundu.
Festival kapsamında doğadan ot toplayan kadınlar, 96 çeşit otla yöresel yemekler hazırladı. Festivalde aşçılar da 55 çeşit otun bir arada kullanıldığı bir yemek pişirdi.
Samsun Valisi Osman Kaymak, Karadeniz'in ot yemekleri konusunda oldukça zengin kültürü bulunduğunu söyledi.
Samsun'da yenilebilir 1878 çeşit ot bulunduğuna dikkati çeken Kaymak, "Ot çeşitliliği bakımından Samsun oldukça zengin bir bölgedir ve bu potansiyelini kullanmalıdır. Son yıllarda insanlar artık paketlenmiş ve şoklatılmış yiyeceklerden kaçmaya başladı. Doğada yetişen katkısız ve ilaçsız yiyeceklere doğru bir yönelme başladı. Samsun doğal ve ot yiyeceklerin merkezi konumundadır." dedi.
Ev kadınlarının, geçmişte atalarının kullandıkları otları kullanarak yemek yapmasının kendisini mutlu ettiğine işaret eden Kaymak, "Malum geçmişte bu otları atalarımız kullanmış ve evlerinde bu otlarla yemek pişirmişler. Bizim de bugün bu ot yemeklerini yeniden hatırlamamız ve diğer insanlara tanıtmamız gerekiyor. Ayrıca bu otlardan sürekli yemek yapılarak insanların tüketimine sunulması lazım." diye konuştu.
Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç ise kentin ot çeşitliliği bakımından zengin olmasının yanı sıra ot yemekleri konusunda da zengin sofraya sahip olduğunu dile getirdi.
Yöresel ot yemeklerini yeniden yaşatmayı ve bu yemeklerin ev kadınları için gelir kapısı haline dönüşmesini arzuladıklarını aktaran Genç, "Eskiden çok yapılan ot yemeklerini insanlarımız buraya gelerek gördü. İnsanlar, annelerinin ve anneannelerinin pişirdiği, günümüzde adı unutulan yemekleri ve lezzetleri burada bulma şansı yakaladı. Unutulan yöresel ot yemeklerini yeniden damak tadımıza uygun hale getirip sofralarımızı süslemesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Festival 23 Haziran'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:41 Kaynak: AA
Karadeniz, Samsun, Güncel
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