Doğadan toplanan mantarlara dikkat: "Yağışlar arttıkça yoğun bakım hasta sayısı artıyor" - Son Dakika

Doğadan toplanan mantarlara dikkat: "Yağışlar arttıkça yoğun bakım hasta sayısı artıyor"

- Doğadan toplanan mantarlara dikkat Yoğun yağışlarla kırsal alanlarda üreyen mantar miktarı çoğaldı Son haftalarda mantar zehirlenme vakaları arttı Mantar zehirlenmelerine uzman uyarısı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr.

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Yoğun yağışlarla kırsal alanlarda üreyen mantar miktarı çoğaldı

Son haftalarda mantar zehirlenme vakaları arttı

Mantar zehirlenmelerine uzman uyarısı

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ayşe Ayyıldız:

"Doğadan toplanmış mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz"

"Uygun koşullarda saklanmayan kültür mantarları bile zehirlenmelere yol açabilir"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Yoğun Bakım Bilim Dalı Yan Dal Araştırma Görevlisi Dr. Ayşe Ayyıldız, yağışlarla birlikte artan mantar zehirlenmelerine karşı uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklıklarının artması ve yoğun yağışlar nedeniyle kırsal alanlarda üreyen mantarların toplanıp yenilmesi zehirlenmelere yol açabiliyor. Konuyla ilgili çeşitli uyarılarda bulunan Dr. Ayşe Ayyıldız, zehirlenmelerin mantar türüne ve saklama biçimine bağlı olarak meydana gelebileceğini söyledi. Her mantarın yenilmemesi gerektiğinin altını çizen Ayyıldız, tedbirli olmak açısından sadece kültür mantarlarının tüketilmesinin uygun olacağını ifade etti.

"En fazla zehirlenme doğada toplanan mantarlardan gerçekleşiyor"

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ayşe Ayyıldız, kültür mantarlarının uygun koşullarda saklanmamasının da zehirlenmelere yol açabileceğini belirtti. Zehirlenme semptomlarının 2-6 saat içerisinde kendini gösterdiğini aktaran Ayyıldız, "Yağışların çok fazla olması bizim yoğun bakım ünitemizdeki mantar zehirlenmesi kaynaklı hasta sayımıza da yansıdı. Özellikle bu 2 hafta içerisinde çok fazla vaka takip ettik. Mantar zehirlenmeleri, bitki kaynaklı zehirlenmeler içerisinde en sık görülen tip. Bunlardan en fazla olanı da doğada toplanan mantarlar nedeniyle gerçekleşiyor. Nadir olarak da kültür mantarlarının uygun koşullarda saklanamaması nedenli vakalar görüyoruz ve bu durum, kültür mantarlarının plastik torbalar içerisinde uzun süreli saklanmasından kaynaklanıyor. Genellikle 2-6 saat içerisinde semptomlar kendilerini gösteriyor. Bu semptomlardan; ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ilerleyen dönemlerde karaciğer yetmezliği ile komaya kadar ilerleyebilen, hatta ölümle sonuçlanabilen tablolar önümüze çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Toplanmış mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz"

Toplumda mantar tüketimiyle ilgili çok fazla doğru bilinen yanlış olduğunu belirten Dr. Ayşe Ayyıldız, "Halk arasında çok önemli olan ve yanlış bilinen durumlar var. Mantarın pişirilerek yenildiği zaman zehirli olmayacağı, yanında yoğurtla tüketildiği zaman zehirli olmayacağı kanıları yanlış. Zehirli mantar her koşulda zehirlidir. Bu sebeple toplanmış mantarların tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz, kültür mantarlarının tüketilmesini öneriyoruz. Bunu da uygun koşullarda saklandığında tüketilmesini öneriyoruz" dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Doğadan toplanan mantarlara dikkat: 'Yağışlar arttıkça yoğun bakım hasta sayısı artıyor' - Son Dakika
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