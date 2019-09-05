DOĞAKA 2019 Mali Destek Programı açılış toplantısı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı açılış toplantısı Osmaniye'de düzenlendi.



Valilik Ahmet Cevdet Paşa salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Ömer Faruk Coşkun, ajansın yeni dönemde sonuç odaklı programlar oluşturacağını belirtti.



DOĞAKA'nın Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay illerinde teknik ve mali destek programları yürüttüğünü ifade eden Coşkun, "Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Kültürel Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı'nın faaliyetlerini ve hedeflerini gerçekleştirmeyi istiyoruz. Turizm Programı, 26 Ağustos 2019 tarihinde ilan edildi, proje başvuruları 9 Eylül 2019 itibarıyla elektronik ortamda alınmaya başlanılacak ve 9 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Daha sonra yapılacak değerlendirme çalışmaları ile birlikte başarılı projelerin 2019 yılı kasım ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır. " şeklinde konuştu.



Vali Coşkun'un konuşmasının ardından Program Yönetim Birim Başkanı Oğuz Alibekiroğlu, 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı hakkında sunum yaptı.

Toplantı, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.