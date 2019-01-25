Doğaka 2019 Mali Destek Programı Tanıtımı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 yılı Mali Destek Programı bilgilendirme toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında düzenlendi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2019 yılı Mali Destek Programı bilgilendirme toplantısı Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında düzenlendi.



DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı toplantı salonundaki programda, 2019 yılında toplam 27 Milyon lira destek sağlamayı planladıklarını belirtti.



Üç ayrı mali destek programları olduğunu söyleyen Yıldız, şunları anlattı:



"Bu 3 mali destek programlarımızın ilki 'İmalat Sanayisine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı', ikincisi 'Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı' ve üçüncüsü ise 'Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı'dır. Destek programları 22 Ocak 2019 tarihinde ilan edilmiş olup proje başvuruları 1 Şubat 2019 itibarıyla elektronik ortamda alınmaya başlanılacaktır. Başvurular 5 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecektir. Daha sonra yapılacak değerlendirme çalışmaları ile birlikte başarılı projelerin 2019 yılı Temmuz ayı içerisinde açıklanması planlanmaktadır."



Hatay Valisi Rahmi Doğan da, yaşanan gelişmeler ve dünyanın içinden geçtiği ekonomik durgunluk göz önüne alındığında Türkiye'nin sıkıntıların üstesinden gelebilecek potansiyelde vurguladı.



Hatay'ın Türkiye vergi tahsilatında 7'inci sırada yer aldığını belirten Doğan, şöyle devam etti:



"Ülke ekonomimiz açısından 2019 yılının daha iyi bir noktaya doğru seyredeceğini görebiliyoruz. Ajans, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde teknik ve mali destek programlarının yürütülmesi, araştırma ve analiz çalışmaların yapılması, yatırım destek hizmetinin verilmesi gibi geniş bir alanda faaliyetlerini yürütmektedir. Bu faaliyetler kapsamında başta insan kaynaklarının geliştirilmesi olmak üzere kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve teknik bilgi düzeyinin artırılması amacıyla teknik destek programları yürütülmekte, ayrıca kamu kurumları ve özel sektörün çeşitli konulardaki yatırımlarına mali destek programları ile hibe desteği verilmektedir. "



Program, 2019 Yılı Mali Destek Programı'na ilişkin gerçekleştirilen sunumun ardından toplantı sona erdi.

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