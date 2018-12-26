Son Dakika Haberleri: Doğaka 86. Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Doğaka 86. Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

20 dakika önce

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 86. Yönetim Kurulu toplantısı, Hatay'da gerçekleştirildi.

Doğaka 86. Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 86. Yönetim Kurulu toplantısı, Hatay'da gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile ilgiler katıldı.

Hatay Valisi Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılının son toplantısında bir araya geldiklerini ve bu kapsamda yıl değerlendirmesi ile 2019 planlarının konuşulacağını söyledi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:46 Kaynak: AA

Doğu Akdeniz, Hatay, Ekonomi
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