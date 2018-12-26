Doğaka 86. Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 86. Yönetim Kurulu toplantısı, Hatay'da gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 86. Yönetim Kurulu toplantısı, Hatay'da gerçekleştirildi.



Bir otelde düzenlenen toplantıya, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile ilgiler katıldı.



Hatay Valisi Doğan, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılının son toplantısında bir araya geldiklerini ve bu kapsamda yıl değerlendirmesi ile 2019 planlarının konuşulacağını söyledi.



Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pirim Müjdesi İşverenleri Heyecanlandırdı

Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın