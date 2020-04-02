DOĞAKA'dan Kovid-19 ile mücadele projelerine 10 milyon liralık destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel DOĞAKA'dan Kovid-19 ile mücadele projelerine 10 milyon liralık destek - Son Dakika

DOĞAKA'dan Kovid-19 ile mücadele projelerine 10 milyon liralık destek

6 saat önce

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik acil ihtiyaç duyulan makine, ekipman ve malzemelerin üretilmesi, teknolojik gelişme ve yenilikçilik esasına dayalı ürünlerin üretilmesi ve salgından olumsuz etkilenen kesimlere yönelik yenilikçi hizmet...

DOĞAKA'dan Kovid-19 ile mücadele projelerine 10 milyon liralık destek, System.String[]

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik acil ihtiyaç duyulan makine, ekipman ve malzemelerin üretilmesi, teknolojik gelişme ve yenilikçilik esasına dayalı ürünlerin üretilmesi ve salgından olumsuz etkilenen kesimlere yönelik yenilikçi hizmet uygulamaları için 10 milyon lira kaynak aktarılacak.

DOĞAKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan şehrinde 10 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline geldiği hatırlatıldı.

Salgının 11 Mart 2020'de Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" olarak ilan edildiği anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu salgın tehdidinin etkilerini azaltabilmek ve gerekli önlemleri almak adına DOĞAKA tarafından '2020 Yılı Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı' ilan edilmiştir. Programın temel amacı Kovid-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesine katkı sağlamaktır. Bu amaçla virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır. Program kapsamında Kovid-19 ile mücadeleye yönelik acil ihtiyaç duyulan makine, ekipman ve malzemelerin üretilmesi, teknolojik gelişme ve yenilikçilik esasına dayalı ürünlerin üretilmesi ve salgından olumsuz etkilenen kesimlere yönelik yenilikçi hizmet uygulamaları desteklenmektedir. Program için tahsis edilen kaynak tutarı 10 milyon lira olup başarılı başvuru sahiplerine 100 bin ila 1 milyon 500 bin lira arasında kaynak aktarımı yapılacaktır."

Programa kar amacı güden-gütmeyen kurum ve kuruluşların başvuru yapabileceği aktarılan açıklamada, mali destek programına ait rehbere DOĞAKA'nın resmi internet sitesi www.dogaka.gov.tr adresinden ulaşılabileceği bildirildi.

Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 05:16 Kaynak: AA

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