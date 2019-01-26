Son Dakika Haberleri: Doğaka Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı

Doğaka Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı

33 dakika önce

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Doğaka Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantısı, System.String[]
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından 2019 Yılı Mali Destek Programları bilgilendirme toplantısı düzenlendi.


Vali Ömer Faruk Coşkun, Valilik Ahmet Cevdet Paşa Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, kentte 8 yılda 31 başarılı projeye 36 milyon lira destek verildiğini belirtti.


Özel sektör işletmelerinin demir-çelik ve gıda sektörlerindeki yatırımları ile kamu kurum ve kuruluşların turizm ve sosyal tesis altyapısına yönelik yatırımlarına ajans tarafından destek sağlandığını ifade eden Coşkun, 2018 yılında 27 milyon liralık 3 destek programı ilan edildiğini kaydetti.


Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı ile az gelişmiş ilçelerde KOBİ yatırımlarına destek verildiğini aktaran Coşkun, "Sosyal altyapıya yönelik yatırımlara, 2019 Yılı Seracılığın Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile yeni sera kurulumları ile mevcut seraların modernizasyonuna yönelik yatırımlara destek verilecektir." dedi.


AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu da DOĞAKA tarafından hazırlanan 2019 yılı desteklerinin mesleki eğitim, imalat sanayi ve seracılık alanlarında olmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.


DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız da, 2019 yılı için 21 farklı mali destek programına çıkıldığını, bu programlara 180 milyon lira desek sağlanacağını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:43 Kaynak: AA

Faruk Coşkun, Doğu Akdeniz, Ekonomi
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