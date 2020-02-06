DOĞAKA'nın 92. yönetim kurulu toplantısı Hatay'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel DOĞAKA'nın 92. yönetim kurulu toplantısı Hatay'da yapıldı - Son Dakika

DOĞAKA'nın 92. yönetim kurulu toplantısı Hatay'da yapıldı

6 saat önce

Doğu Akdeniz Kalkın Ajansı'nın (DOĞAKA) 92. Yönetim Kurulu Toplantısı, Hatay Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

DOĞAKA'nın 92. yönetim kurulu toplantısı Hatay'da yapıldı, System.String[]

Doğu Akdeniz Kalkın Ajansı'nın (DOĞAKA) 92. Yönetim Kurulu Toplantısı, Hatay Valiliği'nin ev sahipliğinde düzenlendi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Valilik Abdurrahman Melek Toplantı salonunda düzenlenen programda, 2020 yılında kalkınma ajanslarının çalışma temasının "kaynak verimliliği" olacağını kaydetti. Üretimin her alanında verimliliğin arttırılması ile ilgili çeşitli düzeylerde çalışmaların yürütüleceğini belirten Doğan, şunları konuştu: "Toplam bütçesi 47 Milyon lira olan 5 adet proje teklif çağrısı ilan edilmiş ve başarılı projelerin uygulanmasına başlanılmıştır. Güdümlü Proje Desteği kapsamında toplam bütçesi 28 Milyon olan 6 adet projede çalışmalara devam edilmiştir. Hatay ipek Tasarım Merkezi Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış olup diğer 5 proje Bakanlık onayına sunulmuştur. Avrupa Birliği fonlarına yönelik olarak Ajansımız tarafından hazırlanan ve AB tarafından onaylanan 25 Milyon TL bütçeli Kahramanmaraş Altın ve Mücevherat Merkezi Projesi'nde ihale süreçleri tamamlanmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Canibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı çerçevesinde Ajansımız tarafından sunulan projelerden 4 adedi onaylanmış ve bölgemize 14,6 Milyon TL ilave kaynak sağlanmıştır."

Toplantıya, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin katıldı.

Avrupa Birliği, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:36 Kaynak: AA
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