Doğaka'nın 98. Yönetim Kurulu Toplantısı, Osmaniye Valisi ve Doğaka Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz Başkanlığında Osmaniye'de Yapıldı - Son Dakika

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın 98. Yönetim Kurulu Toplantısı, Osmaniye Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz Başkanlığında; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız'ın katılımlarıyla Büyük Osmaniye Oteli'nde düzenlendi.

Toplantıda konuşan Osmaniye Valisi ve DOĞAKA Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Erdinç Yılmaz, toplantının Bölgemiz adına hayırlı olmasını dileyerek, "Ajansımız faaliyetlerine 2021 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde devam etmektedir. Destek programları kapsamında, 12 Nisan 2021 tarihinde ilan edilen Turizmin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı ile Seracılığın Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı'nda başvuruların alınmasına devam edilmektedir. Toplam 15 Milyon TL desteğin sağlanacağı programlar kapsamında başvuru sahiplerine ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 36 ay vade ile faizsiz kredi desteği verilecektir. Turizm programında 2 Milyon TL ye kadar, seracılık programında ise 1 Milyon TL ye kadar kredi kullanılabilecek olup bu programlarla yaklaşık 35-40 Milyon TL yatırımın harekete geçirileceği değerlendirilmektedir. Finansman desteği uygulamalarına yılın ikinci yarısında da yeni programlarla devam edilecektir. Ajansımızın destek mekanizmaları arasında yer alan Güdümlü Proje Desteği kapsamında önceki dönemlerde başlatılan projelere devam edilmekte olup yeni projelerin hazırlıklarına başlanılmıştır. Bu kapsamda, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından hazırlanan Metal Mutfak Eşya Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Projesi ile Hatay Ötençay Mahallesi Bakras Kalesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından hazırlanan Modern Çilek Serası ve Entegre Tesis Projesi bugünkü toplantımızda değerlendirilecektir. Güdümlü Proje Desteği kapsamında yeni projelerin hazırlıkları için çalışmalar devam etmektedir. "dedi.

Vali Yılmaz, sözlerinin devamında, "Ulusal ve uluslararası fonlardan bölgemize kaynak kazandırılması amacıyla Ajansımız tarafından yürütülen çalışmalarda yeni gelişmeler bulunmaktadır. Ajansımızın da içerisinde bulunduğu 5 Kalkınma Ajansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası işbirliği ile geliştirilen Sosyal Girişimcilik Güçlendirme ve Uyum Projesi, Avrupa Birliği tarafından uygun bulunmuştur. Proje 11 ilde uygulanacak olup Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz proje kapsamında yer almaktadır. Toplam bütçesi 43 Milyon Euro olan projede 9, 8 Milyon Euro'nun Ajansımız tarafından kullandırılmasına ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Projede uygulamalara 2021 yılı içerisinde başlanılacaktır. Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği fonu için Ajansımız ve Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan proje başarılı bulunmuştur. Proje ile makine teknolojileri alanında Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep ve Şanlıurfa'da görev yapan makine öğretmenlerine bir eğitim alanı oluşturulması ve "eğitici eğitimleri" verilmesi planlanmaktadır. Projenin bütçesi 440. 000 Euro (yaklaşık 4, 5 Milyon TL) olup bu bütçe Bakanlık ile müzakere sonrası kesinleştirilecektir. Program ve proje bazlı faaliyetlerin yanı sıra araştırma-inceleme çalışmalarına da devam edilmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda tüm Kalkınma Ajanslarının katılımı ile hazırlanan Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri çalışması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın katılımı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır. Ulusal ve bölgesel plan, program ve stratejilerin hazırlanmasında önemli bir referans olacak çalışma yersis. gov. tr adresinden hizmete açılmıştır. Tanıtım çalışmaları kapsamında, 31 Mart - 3 Nisan 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Uluslararası Ayakkabı Sonbahar-Kış Moda Fuarı'na firmalarımızın katılımı sağlanmıştır. Bunların dışında 2021 Yılı Çalışma Programı çerçevesinde proje izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine devam edilmektedir. Gündem maddelerine geçmeden önce tüm Yönetim Kurulu üyelerimize tekrar hoş geldiniz diyor, toplantının bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum. "diye konuştu.

DOĞAKA'nın 98. Yönetim Kurulu Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

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