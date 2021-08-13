Üye Girişi
Doğal afet süreçlerinde çocukların duygularının ciddiye alınması uyarısı - Son Dakika

Doğal afet süreçlerinde çocukların duygularının ciddiye alınması uyarısı

13.08.2021 12:19
Doğal afet süreçlerinde çocukların duygularının ciddiye alınması uyarısı, System.String[]

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Gülşah Ergin, toplumun her kesimini etkileyen ve gündemi tümüyle kaplayan doğal afet süreçlerinde çocukların duygularını hafife almamanın önemli olduğunu belirtti.

DBE Davranış Bilimleri Enstitüsü Çocuk ve Genç Psikolojik Danışmanlık Merkezi Bölüm Başkanı Klinik Psikolog Gülşah Ergin, toplumun her kesimini etkileyen ve gündemi tümüyle kaplayan doğal afet süreçlerinde çocukların duygularını hafife almamanın önemli olduğunu belirtti.

Ergin, doğal afetlerin çocuklar üzerindeki olası etkilerini ve çözüm yollarını paylaştığı açıklamasında, çocuklara bilgi vermenin onları rahatlatacağını ve kaygılarını azaltacağını kaydetti.

Doğal afetlerin düzensiz ve çoğunlukla önceden kestirilemeyen doğa olayları olduğunun söylenebileceğini ve örnekler üzerinden çocukla sohbet edilebileceğini aktaran Ergin, çocukların travmatik deneyim olarak nitelendirmesi için olayı bire bir yaşamasının gerekmeyeceğini, şahitlik etmenin, yaşananları duymanın ve ekranda görmenin de travmatik bir etki yaratabileceğini bildirdi.

Ergin, travmatik bir olaydan sonra tüm çocukların aynı tepkileri, aynı zamanda göstermeyebileceğine değinerek, şöyle devam etti:

"Her çocuk için 'olağan' hallerinin dışına çıkan her türlü davranış ve duygu değişimi dikkatle takip edilmelidir. İçe kapanma, eskiden yapabildiği bir şeyde gerileme, genel bir korku, kaygı veya öfke hali, aşırı hareketlilik, bedensel semptomlar, travmatize olmuş çocuklarda sıklıkla görülen belirtilerdendir. Travmatik bir deneyim yaşayan çocuğun en çok 'güven' ve 'güvende hissetme' duyguları zedelenir. Bu nedenle fiziksel ve duygusal olarak çocuğun yanında olmak, onu sevdiğimizi söylemek, 'şimdi' güvende olduğuna özellikle vurgu yapmak çok önemlidir. Neler olduğu, şimdi ne durumda olunduğu konusunda bilgi verilmesi ve yaşananlar karşında 'Ben de çok üzüldüm. Ben de çok korktum' gibi cümleler ile kendi duygularımızın da paylaşılıyor olması yine çocuğu çok rahatlatacaktır. Ayrıca çocuklara oyun ve eğlence için fırsatlar yaratılması da onların iyileşme süreçlerini hızlandıracaktır."

Ergin, haberlerin çoğu kez gündemin "en kötü ve etkileyici" yanlarına odaklandığını, içeriklerin çocuklar için sarsıcı ve üzücü olabileceğini kaydetti.

Yayımlanan haberlerin çocuklara değil büyüklere yönelik hazırlandığını unutmamak gerektiğine dikkati çeken Ergin, "Çocukları direkt olarak haberlere maruz bırakmamak daha doğru olacaktır. Çocuklar yine de etraftan bir şeyler duyuyor olabilir. Çocukları ülkemizde ve dünyamızda olan gündem hakkında yaşlarına uygun olacak şekilde bilgilendirmek, soruları varsa sorularını yanıtlamak ve duygularını ifade etmek konusunda onlara yardımcı olmak çok önemlidir." değerlendirmesini yaptı.

"Böyle durumlar karşısında korku ve üzüntü hissetmek çok normal"

Klinik Psikolog Ergin, toplumun her kesimini etkileyen ve gündemi tümüyle kaplayan doğal afet süreçlerinde çocukların duygularını hafife almamanın kritik önem taşıdığını belirtti.

Çocuklara "Korkulacak ya da üzülecek bir şey yok" demenin doğru bir yaklaşım olmadığını aktaran Ergin, "Tam tersi, böyle durumlar karşısında korku ve üzüntü hissetmek çok normal bir durumdur. Korku içinde olan bir çocuğa 'Sen şimdi böyle şeyler duydun/gördün, anlayamadın, ondan çok korktun.' ya da 'Böyle şeyler olduğu için çok üzüldün, kafan çok karıştı.' demek çok daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Böylelikle çocuğa duygularını ifade etme konusunda destek olunurken aynı zamanda da onun sakinleşmesi sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ergin, böyle durumlarda yardım kaynakları hakkında bilgi vermenin de çocukları çok rahatlatacağına dikkati çekerek, çocuklara "Şimdi orada itfaiyeciler, polisler, doktorlar var. Herkes ellerinden geleni yapıyor." gibi açıklamalar yapılabileceğini kaydetti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğal afet süreçlerinde çocukların duygularının ciddiye alınması uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? 13:37 Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı 13:25 Bozkurt'a yerleşeli 20 gün olmuştu! Bulut ailesinin 5 yaşındaki oğulları Emre sele kapıldı Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu 13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı 12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı 11:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a yardım malzemesi taşıyan tırda yangın çıktı! Dorsede bulunan jeneratör patladı Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi 11:02 Çocuğuna sigara içirip ölmesi için ilaç vermişti! O anne tahliye edildi
Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık 10:34 Asansöre kapılan ve 6 metre yüksekten düşen 2 aylık bebeğin acılı babası konuştu: Kimseye sesimizi duyuramadık Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor 10:03 Bozkurt'un önceki halinin fotoğrafına bakıldığında sel sularının 3 kat yükseldiği anlaşılıyor

Son Dakika Haberleri
13:56 Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı
13:37 Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?
13:34 Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi
13:22 Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler
13:20 Kara Kartal, ünlü futbolcu David Luiz'e imza attırıyor! Transferi Benfica'nın hocası duyurdu
12:07 Final yapacak olan Sen Çal Kapımı'nın çekimleri tamamlandı, oyuncular son set gününde duygusal paylaşımlar yaptı
12:00 Süper Lig'de ilk maç bu akşam Beşiktaş-Rize arasında olacak! Görevli hakem ekibi belli oldu
11:58 Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi
11:40 Tur atlaması eleştirilerden kurtulmasını sağlamadı! Serdar Ali Çelikler ve Levent Tüzemen'den, sert Galatasaray yorumu
11:20 Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı
Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı Sarı-lacivertli takıma gideceği konuşulan Sörloth'tan kafa karıştıran Trabzonspor paylaşımı         
13:57
Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi Sel baskınları sonrası fena patladı! Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Dere içine apartman dik sonra iklim krizi         
13:34
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta talihsiz kadın yaşadıklarını anlattı: Sevdiklerimiz el sallayarak gittiler         
13:22
28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması 28 bıçak darbesi 'canavarca hisle öldürme' sayılmadı! Gerekçe, cinayet sırasında sadece bıçak kullanılması         
13:17
Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi Bir dönem Guinness rekorlar kitabına giren Türkiye'nin en kısa boylu kadını, köyüne yol istedi         
11:59
Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı Güntekin Onay'dan Roma maçı için Trabzonspor'a uyarı         
11:20
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile rol arkadaşının sarmaş dolaş görüntüsü hakkında sessizliğini bozdu         
10:48
31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek 31 yıllık dava bitti! Shell, Nijerya'daki Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödeyecek         
10:25
MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi MetroPoll'un göçmen anketinden şaşırtan sonuç! AK Parti ve MHP'liler 'sınırlar tamamen kapatılmalı' cevabı verdi         
09:48
Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi Ünlü şarkıcı Hadise, yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler ile el ele görüntülendi         
09:31
Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun Selin vurduğu Bozkurt'ta sığındığı arabanın içinde video çeken kadından acı sesleniş: Lütfen sesimizi duyun         
08:58
Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak Binek araçlardaki ÖTV matrah değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak         
08:45
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor! Yaşamını yitirenlerin sayısı 27'ye yükseldi         
08:42
Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı Damla Ersubaşı eski eşiyle barıştı mı? Eski eşinin yaptığı paylaşımlar kafaları karıştırdı         
00:35
Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi Diyarbakır'da ormanlık alanı yakmaya kalkışan 4 çocuk şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi         
19:32
DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan DSÖ aylardan beri süren araştırmasının ilk sonuçlarını yayınladı: Koronavirüsü yayan ilk kişi Wuhan'daki laboratuvardan bir çalışan         
19:06
Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi Ciğerleri patlayan 25 keçi ölüme sürüklendi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2021 14:05:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğal afet süreçlerinde çocukların duygularının ciddiye alınması uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement