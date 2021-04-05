Doğal afet ve acil durumlar için toplanma alanları işaretleniyor - Son Dakika

Malatya'da, olası doğal afetler ve acil durumlara karşı vatandaşların toplanacağı 75 alandan biri olan Arguvan Nazım Hikmet Meydanı'na acil toplanma yön levhası monte edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yaşanacak olası doğal afet ve acil durumlara karşı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda il genelinde yapmış olduğu çalışmalar neticesinde 75 farklı noktada vatandaşların yararlanabileceği toplanma alanları belirlendi. Bu kapsamda, olası doğal afetler ve acil durumlara karşı vatandaşların toplanacağı 75 alandan biri olan Arguvan Nazım Hikmet Meydanı'na, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından acil toplanma yön levhasının montesi edildi.

"Senlik, benlik davası yok"

Arguvan ilçesine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden CHP Arguvan İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, "Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyoruz. Senlik, benlik davası yok. Görmek istediğimiz, duymak istediğimiz sözleri kendisinden duyuyoruz. Arguvan'a yapılan hizmetlerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

"İnsanların afet anında nerede toplanmasını bilmesi önemli"

Yaşanabilecek doğal afetlere karşı önceden tedbir alınmasının çok önemli olduğunu belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından bu konuda doğabilecek, oluşabilecek doğal afetlere karşı önlemlerin alınması ve önceden yerlerin belirlenmesi insanların afet anında nerelerde toplanacaklarını bilmesi önemli bir çalışma. Bu çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyemize ve AFAD İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Doğal afetlere karşı tedbirlerimizi almak zorundayız"

Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından Malatya genelinde acil toplanma alanları belirlediklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan ise, "Malatya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD İl Müdürlüğü ile birlikte Malatya'mızda acil toplanma alanlarının tespiti noktasında çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmalardan ilki olan yön levhasının montesini Arguvan ilçemizdeki Nazım Hikmet Meydanında değerli Belediye Başkanımız ile birlikte yapıyoruz. Malatya'mızda deprem ve acil durumlarda toplanma alanı olarak toplam 75 meydan belirlenmiştir. Bu meydanlardan üçü Arguvan ilçemizde bulunmaktadır. Bu alanda yapmış olduğumuz yön levhasının montesi ile çalışmalarımızı Malatya genelinde başlatmış olduk. Temennimiz ve dileğimiz odur ki deprem ve benzeri afetlerden hem şehrimiz insanları hem ülkemiz insanları hem de insanlık muhatap olmasın. Bizler de olabilecek aksilik ve olumsuzluklara karşı tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıltaş ilk yön levhasının montesini yaptılar. - MALATYA