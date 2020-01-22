Doğal afetler 10 yılda 3 trilyon dolara mal oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğal afetler 10 yılda 3 trilyon dolara mal oldu - Son Dakika

Doğal afetler 10 yılda 3 trilyon dolara mal oldu

6 saat önce

Son 10 yılda deprem, sel ve dolu gibi doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların 3 trilyon doları geçtiği bildirildi.

Doğal afetler 10 yılda 3 trilyon dolara mal oldu, System.String[]

Son 10 yılda deprem, sel ve dolu gibi doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların 3 trilyon doları geçtiği bildirildi. Bir önceki 10 yıllık döneme göre ekonomik kayıpların 1 trilyon dolardan fazla olması dikkati çekti.

Sigorta ve reasürans brokerliği ile risk yönetimi danışmanlığı hizmeti veren Aon tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2010-2019 döneminde deprem, sel ve dolu gibi doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların değeri 3 trilyon doları geçti. Söz konusu kayıplar 1999-2010 dönemine göre 1 trilyon dolardan fazla arttı.

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesi 2010-2019 döneminde depremler, tsunamiler ve tropik hortumlarla toplam felaketlerin 44'ünü oluşturdu.

Raporda, daha yoğun hava olaylarının, afet bölgelerindeki daha büyük nüfusların yanında, küreselleşen ekonomilerde tedarik zincirinde daha fazla kesintinin de ekonomik kayıptaki sert artışa katkıda bulunduğu belirtildi.

Raporu hazırlayan ekibin yöneticisi Steve Bowen, ikincil tehlike olarak görülen "orman yangını, sel ve kuraklık" felaketlerinin geçen 10 yılda çok daha pahalı hale geldiğine vurgu yaparak, "Bilimsel araştırmalar iklim değişikliğinin her türlü hava olayını etkilemeye devam edeceğini ve bunun etkilerinin kentlerde gittikçe artacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sigorta, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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