Doğal afetler ve hastalıklar tarım sektörünü etkiledi - Son Dakika

Doğal afetler ve hastalıklar tarım sektörünü etkiledi

Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, yaşanan doğal afetler ve hastalıkların tarım sektörünü büyük sıkıntılara düşürdüğünü belirtti.

Manisa Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Demran, yaşanan doğal afetler ve hastalıkların tarım sektörünü büyük sıkıntılara düşürdüğünü belirtti. Sadece Manisa'da değil Türkiye'nin birçok bölgesinde sıkıntılar yaşandığını kaydeden Demran, devletin yardım elini uzatması gerektiğini ifade etti.

Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler


Doğal afetlerin sık yaşanması ve domateste meydana gelen mildiyö hastalığı tarımda sıkıntılara neden oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran, son zamanlarda doğal afetler nedeniyle bağların zarar görmesi ve domateste bulunan mildiyö hastalığının tarım sektörünün çok ciddi etkilenmesine neden olduğunu söyledi.


Çukurova'da bağlar ve zeytinlerde verimin kaybolduğunu, güneyde meyve dökümlerinin yaşandığını da belirten Demran, Alaşehir ve Salihli'de yaşanan fırtınanın büyük zararlar getirdiğini, hasar tespit çalışmalarının hala daha devam ettiğini dile getirdi. Demran, "2020 yılı itibariyle maalesef hem Manisa'mızın hem de Türkiye'mizin başına bir hayli felaketler geldi. Şöyle geriye dönüp neler yaşandığına baktığımızda yılbaşında depremlerin olması halkı panik bir ruh haline düşürdü. Bundan hemen sonra kurak bir kış geçirdik. Kış ayı uzun bir zamandan sonra en çok yağış alan illerden biri oldu Manisa. Mart ayında ise pandemi süreci başladı. Pandemi sürecinde tarım ilişkisi şu şekilde oldu, sokağa çıkma kısıtlamalarının gerçekleşmesi tarımı çok etkilemedi. Özellikle geçici tarım işçisi çalıştıran aileler ilk etapta bir tedirginlik yaşadı fakat bu anlamda çok ciddi bir sorun yaşanmadı. İklimsel olarak baktığımızda, kış ayları çok kurak geçti. Özellikle mayıs ayı Manisa vatandaşlarına son yılların en sıcak zamanlarını yaşattı. Manisa ile birlikte aynı sıkıntıları Çukurova'da yaşadı. Bu sıkıntılar sıcak dönemde Manisa'da zeytinler ve bağların çiçek dönemindeydi, havaların 40 derecelere ulaşmasıyla danelerde silkmeye neden oldu. Tabi Çukurova'da, limon, portakal, mandalina ağaçlarında çok ciddi meyve dökümleri yaşandı. Bunların zararlarını biz hasat zamanında ciddi şekilde göreceğiz. Zeytinde de özellikle güney bölgelerinde çok ciddi meyve dökümleri yaşandı. Bunlarda zeytinyağı üretimini etkileyecek boyutlara vardı. Daha sonra haziran ayında başlayan yağışlı süreç, Manisa'da domates ekili alanlarda, ilk etapta virüs hastalıklarının yayılması ve mildiyö hastalığın da ciddi artışlar yaşandı. Sezon sonuna kadar yağış devam ederse daha büyük verim kayıplarına neden olabilir. Bunun dışında maalesef doğal afetler Manisa'nın yakasını bırakmadı. Büyükbelen'de sel felaketi yaşadık. Dolu zaten her yağışta bize zarar yaşatıyordu. Fakat bu fırtınaların da sık yaşanmasıyla Muradiye, Saruhanlı, Alaşehir, Salihli gibi ilçelerimizde büyük zarara neden oldu. Bu ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Özellikle Sarıgöl'de son yağan doluyla beraber ciddi zararlar var. Tabi üreticiler zaten zor durumda. Tarım Bakanı Manisa'ya geldiğinde de söz alan kişiler çiftçilerin borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili taleplerde bulundu. Umarım bu konuda devlet çiftçiye yardımlarda bulunur. Aksi takdirde tarım birçok riskle karşı karşıya kalır." diye konuştu. - MANİSA

Ziraat Mühendisleri Odası, İbrahim Demran, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 11:57 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğal afetler ve hastalıklar tarım sektörünü etkiledi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu 15:23 İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk 15:18 Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü 15:18 Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi 15:07 "Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı 15:03 Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti 14:46 Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada 14:28 Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek 14:04 Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış 13:49 İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı 13:46 Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
17:25
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
16:09
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
16:02
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
15:46
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
15:25
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
15:23
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
15:18
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
15:18
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
15:07
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
15:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 18:10:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğal afetler ve hastalıklar tarım sektörünü etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]