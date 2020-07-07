Doğal ağaç tünelli yol kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika

Doğal ağaç tünelli yol kendisine hayran bırakıyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu'da ilçesinde doğal ağa tünelli yol görenleri kendisine hayran bırakıyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu'da ilçesinde doğal ağa tünelli yol görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi


"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu ilçesi, han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprüler gibi tarihi eserlerle adından söz ettirirken, doğa turizmiyle de insanların ilgisini çekiyor.


Safranbolu ile Bartın'ı birbirine bağlayan karayolunda yer alan doğal ağaç tünelli yol, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. İnsanlar yolda durup fotoğraf çektirirken, sosyal medya gibi platformlarda paylaşılan fotoğraflar beğeni alıyor.


Ağaç tünelli yolu internette gören Antalyalı arkadaşlar da yolu görmek için Safranbolu'ya geldi.


Yolu görmek için Antalya'dan gelen Mustafa Göncü, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yolun çok güzel bir atmosferi olduğunu söyledi.


Fotoğraf çektirmek için güzel bir yer olduğunu ifade eden Göncü, "Müthiş bir atmosfer, fotoğraf çektirmek istedik. Biraz tehlikeli ama yine de güzel. Tedbirli şekilde fotoğraf çekiyoruz" dedi.


Bayram Yokuş da Antalya'dan geldiklerini ve hayran kaldıklarını belirtti.


Safranbolu'nun çok güzel bir yer olduğunu aktaran Yokuş, "Bölge yeşillik, gayet güzel temiz hava. Bizim oralar buraya göre daha sıcak. Ama güzel beğendik. Ağaç tünelli yolu paylaşımlardan bakmıştık merak etmiştik, o yüzden gelip dolaşalım istedik, nasip bugüneymiş" diye konuştu.


İnsanlar bir yandan çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirirken, diğer yanda da tehlikeye davet çıkarıyorlar. Yolun ortasında yere oturarak fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, gelen araçları ve kendilerini tehlikeye atıyor. - KARABÜK

Safranbolu, Karabük, Bartın, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Doğal ağaç tünelli yol kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:47 Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı 15:13 Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyor 15:11 Ecem Erkek, Altın Kelebek'te ödül aldıktan sonra kimin mezarına gitti? 14:33 61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 14:02 Avusturalya'da ikinci dalga korkusu! Melbourne 6 haftalık karantinaya alındı 13:41 38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:26 Çiftçiler, Güney Amerika kökenli "su maymunu" yüzünden dertli 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
17:44
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
17:38
Son Dakika:TBMM Başkanlığı seçiminin ilk turunda sonuç çıkmadı
17:22
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
17:13
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
16:57
9 yaşındaki kız çocuğu, can çekişen yavru kediyi görünce gözyaşlarına hakim olamadı
16:55
Ünlü oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti
16:33
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
16:03
Koronavirüs salgınında ölüm riskini artıran genler 28 bin yıllık mirasmış
16:01
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
15:48
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 18:10:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğal ağaç tünelli yol kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]