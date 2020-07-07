Doğal ağaç tünelli yol kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika

Doğal ağaç tünelli yol kendisine hayran bırakıyor

Doğal ağaç tünelli yol kendisine hayran bırakıyor İnternetten gördükleri ağaç tünelli yolu görmek için Antalya'dan geldiler UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu'da ilçesinde doğal ağa tünelli yol görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Doğal ağaç tünelli yol kendisine hayran bırakıyor

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İnternetten gördükleri ağaç tünelli yolu görmek için Antalya'dan geldiler

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "Korumanın başkenti" unvanıyla anılan Karabük'ün Safranbolu'da ilçesinde doğal ağa tünelli yol görenleri kendisine hayran bırakıyor.

"En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu ilçesi, han, hamam, cami, konak, çeşme ve köprüler gibi tarihi eserlerle adından söz ettirirken, doğa turizmiyle de insanların ilgisini çekiyor.

Safranbolu ile Bartın'ı birbirine bağlayan karayolunda yer alan doğal ağaç tünelli yol, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. İnsanlar yolda durup fotoğraf çektirirken, sosyal medya gibi platformlarda paylaşılan fotoğraflar beğeni alıyor.

Ağaç tünelli yolu internette gören Antalyalı arkadaşlar da yolu görmek için Safranbolu'ya geldi.

Yolu görmek için Antalya'dan gelen Mustafa Göncü, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yolun çok güzel bir atmosferi olduğunu söyledi.

Fotoğraf çektirmek için güzel bir yer olduğunu ifade eden Göncü, "Müthiş bir atmosfer, fotoğraf çektirmek istedik. Biraz tehlikeli ama yine de güzel. Tedbirli şekilde fotoğraf çekiyoruz" dedi.

Bayram Yokuş da Antalya'dan geldiklerini ve hayran kaldıklarını belirtti.

Safranbolu'nun çok güzel bir yer olduğunu aktaran Yokuş, "Bölge yeşillik, gayet güzel temiz hava. Bizim oralar buraya göre daha sıcak. Ama güzel beğendik. Ağaç tünelli yolu paylaşımlardan bakmıştık merak etmiştik, o yüzden gelip dolaşalım istedik, nasip bugüneymiş" diye konuştu.

İnsanlar bir yandan çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirirken, diğer yanda da tehlikeye davet çıkarıyorlar. Yolun ortasında yere oturarak fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, gelen araçları ve kendilerini tehlikeye atıyor.

Safranbolu, Karabük, Antalya, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 12:58 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Doğal ağaç tünelli yol kendisine hayran bırakıyor - Son Dakika
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