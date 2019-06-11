Son Dakika Haberleri: "Doğal akvaryum"da irtifa dalışı
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"Doğal akvaryum"da irtifa dalışı

8 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum"u andıran Gökpınar Gölü'nde dalgıçlar irtifa dalışı yaptı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle "doğal akvaryum"u andıran Gökpınar Gölü'nde dalgıçlar irtifa dalışı yaptı.
Anadolu'nun saklı kalmış cennet köşelerinden biri olarak gösterilen Gökpınar Gölü, Türkiye'nin en güzel doğal ve tabiat güzellikleri arasında yer alıyor. Dalgıçlar zaman zaman göle tüplü dalış yaparak, su altındaki güzelliklere şahit oluyor.
Yıldız Doğa Sporları Kulübü organizasyonuyla Gökpınar Gölü'nde düzenlenen "irtifa dalışı" etkinliğinde 11 dalgıç, tüplü dalış gerçekleştirdi.
Yıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı Alparslan Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere doğayı tanıtmak için dalış gerçekleştirdiklerini söyledi.
Gençleri kötü alışkanlıklardan kurtararak, doğa ve su altı sporlarına yönlendirmeye çalıştıklarını belirten Güler, bu kapsamda Gökpınar Gölü'nde her seviyeden dalgıçlarla eğitim dalışları yaptıklarını ifade etti.
Gökpınar Gölü'nün doğa harikası olduğunu vurgulayan Güler, "Gökpınar Gölü özellikle son yıllarda gerek ülkemizden gerekse yurt dışından dalgıçların ilgi odağı haline geldi. İrtifa dalışına müsait ve çok güzel su altı faunasına sahip olması sayesinde ülkemizdeki dalgıçların ilgisini çekmekte. Ülkemizdeki birçok dalgıç buraya dalış yapmak için geliyor." dedi.
Daha önce de dernek olarak Gökpınar'da ve Zara Tödürge Gölü'nde buzaltı ve irtifa dalışları gerçekleştirdiklerini anımsatan Güler, "Amacımız Sivas'ın doğa turizmine katkı sunmak. Bu manada bize balık adamlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz ve onları ilimizde en iyi şekilde misafir etmek için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Özellikle turkuaz rengiyle görenleri büyüleyen Gökpınar Gölü irtifa dalışları için her türlü imkanı sunuyor. Doğa harikası bu gölümüze tüm balık adamları bekliyoruz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 04:56 Kaynak: AA
Gürün, Sivas, Gökpınar, Güncel
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