Son Dakika Haberleri: Doğal alabalık avı yasağı başladı
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Doğal alabalık avı yasağı başladı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle doğal alabalık avı yasağı başladı.

Doğal alabalık avı yasağı başladı, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle doğal alabalık avı yasağı başladı. Yasak 5 ay sürecek.


Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, genelde akarsularda yaşayan ve Türkiye'de farklı ildeki bazı göletlerde yaşam süren doğal alabalığın üreme mevsimi olması sebebiyle neslinin korunması amacıyla 1 Ekim 2019 tarihinde 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını düzenleyen tebliğ gereğince yasaklandığını bildirdi.


Av yasağının doğal alabalığın tüm türlerini kapsadığını vurgulayan Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, 5 ay boyunca süren yasağın 28 Şubat 2020 tarihi itibari son bulacağını söyledi.


Şahin, yasak kalktığı zaman da doğal alabalık avcılığında toplam miktarın en fazla üç adet ve alıkonulabilir en az boy limitinin de 25 santim olduğunu hatırlattı. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:04 Kaynak: İHA
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