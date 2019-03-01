Son Dakika Haberleri: Doğal Alabalık Avı Yasağı Sona Erdi

Doğal Alabalık Avı Yasağı Sona Erdi

57 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde 1 Ekim 2018 tarihinde başlatılan ve 5 ay boyunca devam eden doğal alabalık avlanma yasağının sona erdiği bildirildi.

Doğal Alabalık Avı Yasağı Sona Erdi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yurt genelinde 1 Ekim 2018 tarihinde başlatılan ve 5 ay boyunca devam eden doğal alabalık avlanma yasağının sona erdiği bildirildi.

AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal yaptığı açıklamada, genelde akarsularda yaşayan ve Türkiye'de sadece üç farklı ildeki bazı göletlerde yaşam süren doğal alabalığın üreme mevsimi olması sebebiyle neslinin korunması amacıyla avının 1 Ekim 2018 tarihinde 4/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığı'nı düzenleyen Tebliğ gereğince yasaklandığını hatırlattı.

Av yasağının doğal alabalığın tüm türlerini kapsadığını vurgulayan Bal, 5 ay boyunca süren yasağın 28 Şubat 2019 tarihi itibariyle son bulduğunu belirterek, "Doğal alabalık avcılarına yeni avlanma dönemi hayırlı olsun. Avcılarımıza, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam doğal alabalık miktarının en fazla üç adet ve alıkonulabilir en az boy limitinin de 25 santim olduğunu hatırlatarak, rastgele diyoruz" dedi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:50 Kaynak: İHA

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