Doğal banyo kesesi: Kabak lifi - Son Dakika

Doğal banyo kesesi: Kabak lifi

07.11.2020 14:41
Doğal banyo kesesi: Kabak lifi, System.String[]

HATAY'da yetişen kabak lifleri, cilde sağladığı faydalar sayesinde Türkiye'nin birçok bölgesinde talep görüyor.

HATAY'da yetişen kabak lifleri, cilde sağladığı faydalar sayesinde Türkiye'nin birçok bölgesinde talep görüyor. Doğal banyo kesesine dönüşen ve sadece lif yapımı için yetiştirilen kabaklar, uzun bir sürecin ardından kullanıma hazır hale geliyor.

Defne ilçesinde evinin bahçesinde kabak lifi yetiştiren Nahya Güzelyurt, geçimini lif kabağından sağladığını belirtti. Yörede birçok kişinin de kabak lifi sayesinde evine ekmek götürdüğünü aktaran Güzelyurt, "Nisan ayında ekiyoruz ve yavaş yavaş ağaç üzerinde ya da çubuk üzerinde büyüyor. Kabak lifi bakım ve su istiyor. Meyvesini bıraktıktan sonra yaklaşık 1- 2 ay içerisinde lif kabağı ortaya çıkıyor. Daha sonra kuruyor ve soyuluyor. Satarken ise fiyatları lif kabağını boyutuna göre değişiyor" dedi.

'ALIŞAN BIRAKAMIYOR'Kabak lifinin cilt bakımında vazgeçilmez bir ürün olduğunu belirten Nahya Güzelyurt, "Kabak lifinin cilde olan faydaları saymakla bitmez. Ciltteki ölü hücrelerin uzaklaştırılması ile hücre yenilenmesini teşvik ederek, cildin yenilenmesine fayda sağlar. Kabak lifi cildi beyazlatır. Bir defa kullandıktan sonra normal lif kullanmak istemiyorsunuz. Sert görüntüsü sizi yanıltmasın, suya girince yumuşuyor ve cildi tahriş etmiyor" diye konuştu.HAMAMLARIN OLMAZSA OLMAZI

Antakya Tarihi Uzun Çarşı'da aktarlık yapan Semir Eraslan, kabak lifinin yörede özellikle tercih edildiğini kaydetti. Lifin evlerin yanı sıra hamamlarda da tercih edildiğini belirten Eraslan, "Kabak lifi, yine yöremize özgü defne sabunu ile beraber banyolarımıza çok kullanılan doğal bir üründür. Bu lifimiz, yapısı gereği ciltte gözenekleri açıcı özelliği bulunmakla beraber cilde inanılmaz derecede faydası var" dedi.


Doğal banyo kesesi: Kabak lifi
Doğal banyo kesesi: Kabak lifi
Doğal banyo kesesi: Kabak lifi
Doğal banyo kesesi: Kabak lifi
Doğal banyo kesesi: Kabak lifi
Doğal banyo kesesi: Kabak lifi
Doğal banyo kesesi: Kabak lifi

Güzelyurt, Türkiye, Defne, Kabak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğal banyo kesesi: Kabak lifi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı takımı Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sıradan kurtulamıyor İtalyan golcü Mario Balotelli, 4. Lig ekibi Franciacorta ile idman yapıyor Daha önce dilenirken görüntülenen yaşlı kadın okul önünde alkol içti Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Azerbaycan 16 köyü işgalden kurtardı! İki köyde 27 yıllık hasret sona erdi Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz
Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı         
14:39
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı         
13:52
Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler         
13:13
Kastamonu'da 10 evin ve caminin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Kastamonu'da 10 evin ve caminin yandığı yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı         
12:34
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi         
11:10
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı         
10:50
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti Aspirinin koronavirüsten koruduğunu duyan Bulgar turistler, Edirne'deki eczanelere akın etti         
09:06
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Yaşlı çiftçi bıçaklayan komşu, kalp krizi geçirip olay yerinde öldü Yaşlı çiftçi bıçaklayan komşu, kalp krizi geçirip olay yerinde öldü         
01:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 15:05:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğal banyo kesesi: Kabak lifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei