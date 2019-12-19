Doğal çiçek soğanının ihracatına düzenleme - Son Dakika
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Doğal çiçek soğanının ihracatına düzenleme

6 saat önce

Kooperatif, kooperatifler birliği veya firmalar, doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının ihracatı için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne başvuracak.

Doğal çiçek soğanının ihracatına düzenleme, System.String[]

Kooperatif, kooperatifler birliği veya firmalar, doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının ihracatı için Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne başvuracak.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Doğal Çiçek Soğanlarının Doğadan Toplanması, Üretimi ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğal çiçek soğanlarının diğer aksamlarının ihracatı için kooperatif, kooperatifler birliği veya firmalar, her yıl için, bir önceki yılın sonuna kadar Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğüne başvuracak. Başvurular, teknik komitede değerlendirildikten sonra yerinde tespit yapılması amacıyla ilgili il müdürlüğüne gönderilecek.

Teknik komite tarafından belirlenen ülke kotası, ihracat yeterliliği her yıl tespit edilen kooperatif, kooperatifler birliği veya firmaya 100 puan üzerinden dağıtılacak.

Kotalar yalnızca belirlenen kooperatif veya firmaya ait olacak, kota devri yapılamayacak. Halihazırda kooperatif üyesi olan ihracatçılar, kendi firmaları adına ayrıca başvuruda bulunamayacak. İlgili yıl için kotasını kullanmayan firmalara bir sonraki yıl yeniden kota verilmeyecek.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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