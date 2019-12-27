Doğal çiçek soğanlarının 2020 yılı ihracat listesine ilişkin tebliğ - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğal çiçek soğanlarının 2020 yılı ihracat listesine ilişkin tebliğ - Son Dakika Ekonomi

Doğal çiçek soğanlarının 2020 yılı ihracat listesine ilişkin tebliğ

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türleri belirlendi.

Doğal çiçek soğanlarının 2020 yılı ihracat listesine ilişkin tebliğ, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığınca, 2020 yılı için ihracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanlarının türleri belirlendi.

Bakanlığın, Doğal Çiçek Soğanlarının 2020 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ'i 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, 2020 yılı için "doğadan toplanıp ihraç edilmesi yasak olan çiçek soğanları", "doğa ve üretim olarak kotayla sınırlandırılan çiçek soğanları" ve "çevre ölçüleri ile ihracatı üretimden serbest olan çiçek soğanları"nın familyaları, cinsleri ve türleri tespit edildi.

Düzenlemeye göre, Orchidaceae (salep) familyası türlerinin yumru ve droglarının (toz, tablet ve her türlü formda) ihracatı gerçekleştirilemeyecek.

Tüm türlerin yaprak, tohum, çiçek, ve yumrularının ihraç edilebilmesi için Bakanlıktan izin alınacak.

Popülasyonların durumu ve nöbetleşme (münavebe) esaslarına göre belirlenen yerlerde ve türlerde söküm yapılamayacak. Buna göre, Isparta'nın tamamında, Konya'nın Derebucak, Beyşehir ve Seydişehir ilçeleri ile Antalya'nın Manavgat, Gazipaşa ve Gündoğmuş ilçelerinde Galanthus elwesii (Toros kardeleni) türleri toplanamayacak.

İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:12 Kaynak: AA
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