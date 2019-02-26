Doğal Dalgalı Saç Yapımı İçin Benimle Süslenin!
38 dakika önce
Beni saçlarımda ev topuzuyla görmekten sıkılanlar için doğal dalgalı saç yapımı videosu ile yeniden güneş gibi doğuyorum ?? Hazırsanız;
Beni saçlarımda ev topuzuyla görmekten sıkılanlar için doğal dalgalı saç yapımı videosu ile yeniden güneş gibi doğuyorum ?? Hazırsanız; önce makyajımı yaptığım sonra da sadece birkaç dakikada doğal dalgalı saçlara kavuştuğum videoma hepinizi bekliyorum ?? Doğal Dalgalı Saç Yapımı İçin Benimle Süslenin gibi videolarımı kaçırmamak için kanalıma buradan abone olabilirsiniz: http://bit.ly/gozdeabone
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:06 Kaynak: Youtube
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