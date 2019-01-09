Doğal Dudak Bakımı - Pratik Dudak Peelingi
46 dakika önce
Kış aylarının gelmesiyle çatlayan dudaklarımız için Doğal Dudak Bakımı, yani Dudak Peelingi. Doğal Dudak Bakımı - Pratik Dudak Peelingi bu videomuzda.
Kış aylarının gelmesiyle çatlayan dudaklarımız için Doğal Dudak Bakımı, yani Dudak Peelingi. Doğal Dudak Bakımı - Pratik Dudak Peelingi bu videomuzda..Dudaklarınıza Zerdeçal ile balı karıştırıp sürmeyi denedinizmi..
İşte kuru, çatlamış dudaklardan kurtaracak ev yapımı doğal tarifler…
Zerdeçal
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:31 Kaynak: Youtube
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