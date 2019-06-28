Son Dakika Haberleri: Doğal fotoğraf stüdyosu; ayçiçeği tarlaları
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Doğal fotoğraf stüdyosu; ayçiçeği tarlaları

1 saat önce

BURSA'nın Nilüfer İlçesi'ndeki ayçiçeklerin çiçek açmasıyla birlikte sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Doğal fotoğraf stüdyosu; ayçiçeği tarlaları, System.String[]
BURSA'nın Nilüfer İlçesi'ndeki ayçiçeklerin çiçek açmasıyla birlikte sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle haberdar olup gelen vatandaşlar, tarlalarda öz çekim yapıp fotoğraf çektiriyor.
Türkiye'nin yağ  ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçekleri, diğer bir adıyla 'Günebakanların' çiçek açmasıyla tarlalar sarıya boyandı. Nilüfer İlçesinde, Bursa- İzmir karayolu üzerinde bulunan ayçiçeği tarlaları, sosyal medyada hızla yayılan fotoğraflarla birlikte ilgi odağı oldu. Fotoğrafları gören çok sayıda kişi, sarı renge boyanan tarlaların yolunu tuttu. Tarlalar, sosyal medya için fotoğraf çekinmek isteyenlerin doğal stüdyosu haline geldi.
Sarıya boyanan ayçiçek tarlalarını görünce fotoğraf çekilmek istediğini belirten Betül Aksuy, "Yolda ay çiçek tarlalarını gördük. Çok beğendik. Fotoğraf çeken bir arkadaşımıza mesaj atıp bizi ayçiçeği tarlasında çekmesi istedik ve buraya geldik. Doğada fotoğraf çekilmeyi seviyorum" dedi.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:37 Kaynak: DHA
Bursa, Güncel
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