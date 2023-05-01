Konutlardan 1 ay boyunca doğal gaz için ücret alınmaması kararı resmileşti! - Son Dakika
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Konutlardan 1 ay boyunca doğal gaz için ücret alınmaması kararı resmileşti!

01.05.2023 07:53

Dağıtım firmalarından doğal gaz almakta olan konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay süreyle ücret alınmaması ile 25 metreküp miktarına tekabül eden bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadarki dönemde gelen ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 3 1 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.

25 METREKÜPE KADAR OLAN TÜKETİM DE ÜCRETSİZ

Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek. Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Kaynak: AA
YORUMLAR (9)
  • Müslüm Almas: (21 yıl ülkeyi yaşanmaz hale getir)şimdiki çoluk çocuk ülkeyi 21 yıl önce yaşanır hal de zanetmiş.beğenmediysen git avrupaya. ülkenin sahipleri halinden memnun. Cevap Yaz 10 10 Yayından Kaldır
  • Kıymet Kabo: Devlete çamur atmak için fırsat kollayan bu hainlere ömür boyu bedeva versen yinede kıymet bilmez bunlar zaten hep öyle yaptılar her hizmetten sonuna kadar yararlandılar ama hep nankörlük ettiler bunlardan hayir gelmez siz ne anlarsınız millete hizmetten ancak yıkmayı bilirsiniz yazikkkk...!!! Cevap Yaz 28 35 Yayından Kaldır
  • Hamit Gündoğdu: 21 sene ülkeyi yaşanmaz hale getir, sıkıntılara boğ sonrada seçime bir-iki ay kala ulufe verir gibi hareketlerde bulun. İnsanlara geçim standarlarinini kazandır biz her türlü ödemeyi yaparız. Şunun kesin biliyoruz ve yeni versiyon makarnacı olmaya niyetimizde yok.... Cevap Yaz 68 39 Yayından Kaldır
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