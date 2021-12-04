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Doğal gaz bağlantı sorunu Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruyla çözüldü - Son Dakika

Doğal gaz bağlantı sorunu Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruyla çözüldü

04.12.2021 09:24
Doğal gaz bağlantı sorunu Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruyla çözüldü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), site şeklinde olmadığı için doğal gaz hattı çekilmeyen yaşlı çiftin evine doğal gaz bağlanmasına aracılık etti.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), site şeklinde olmadığı için doğal gaz hattı çekilmeyen yaşlı çiftin evine doğal gaz bağlanmasına aracılık etti.

KDK'nin kararına göre, Aydın'da yaşayan bir kişi, anne ve babasının yaşadığı evlere yakın bölgedeki site şeklinde olan evlere doğal gaz hattının bağlanması üzerine, kendi ikametlerine de doğal gaz bağlanmasını ilgili idare kurumundan talep etti.

Yetkililer tarafından aynı durumda 11 taşınmazın daha bulunduğu ancak bu evlerin bir site yönetimi oluşturularak karar defterinde çoğunluğun imzası bulunması durumunda bağlantı çalışmalarının yapılabileceğinin bildirilmesi üzerine vatandaş, KDK'ye başvurdu.

Annesinin rahatsızlığı nedeniyle söz konusu taşınmazda devamlı kalmak zorunda olduklarını belirten başvurucu, bulundukları ada ve parselde bir site olmadığını, diğer taşınmazlarda kalan kişilerin çoğunluğunun evlerini yazlık olarak kullanmaları sebebiyle de site yönetimi oluşturulmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Evlerine yaklaşık 20 metrelik mesafeye kadar doğal gaz bağlantısının geldiğini ifade eden başvurucu, doğal gaz bağlantılarının yapılmasını istedi.

Bunun üzerine KDK, başvurucu vatandaşın mağduriyetinin çözülmesi için ilgili doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Vatandaşın sorunu, KDK'nin girişimi sonrası çözüme kavuşturularak, başvurucunun evine doğal gaz bağlandı.

Kamu Denetçiliği Kurumu, Doğalgaz, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğal gaz bağlantı sorunu Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuruyla çözüldü - Son Dakika


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