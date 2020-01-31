Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2) - Son Dakika

Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2)

7 saat önce

YANGIN, 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜOrdu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2), System.String[]

YANGIN, 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Patlama ve yangın nedeniyle yaralananın olmadığı öğrenilirken, toprak arazide, doğal gaz borusunun bulunduğu noktada göçük oluştuğu görüldü.


İtfaiye, Ordu, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
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