Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2) - Son Dakika

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Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (2)
7 saat önce
YANGIN, 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜOrdu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
YANGIN, 1,5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu saat 16.30 sıralarında kontrol altına alınıp, söndürüldü. Patlama ve yangın nedeniyle yaralananın olmadığı öğrenilirken, toprak arazide, doğal gaz borusunun bulunduğu noktada göçük oluştuğu görüldü.
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