Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3) - Son Dakika

Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3)

17 dakika önce

PATLAMA VE YANGIN KAMERADAOrdu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Doğal gaz borusu alev aldı, çevredeki evler boşaltıldı (3), System.String[]

PATLAMA VE YANGIN KAMERADA

Ordu'nun Ünye ilçesinde, doğal gaz dağıtım hattında meydana gelen patlama ve yangın anlarına ilişkin görüntü, çevredeki bir evin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, toprak alanda çıkan patlamanın ardından bölgeyi alev ve dumanların kapladığı, doğal borusununun çevresindeki evin bahçesinde yer alan köpeğin ise koşarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.


Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:00 Kaynak: DHA
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