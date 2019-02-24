Doğal Gaz Borusu Takarken 6'ncı Kattan Düşüp Öldü

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde evinin doğal gaz kombisinin uzantı borusunu takarken dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen Onur Nizam (40), öldü.

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde evinin doğal gaz kombisinin uzantı borusunu takarken dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen Onur Nizam (40), öldü.



Olay, Babaeski'nin Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Eskibüyük Apartmanı'nda meydana geldi. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir bisküvi fabrikasında bakım müdürü olarak çalışan Onur Nizam, arıza yapan evinin doğal gaza bağlı kombisinde balkon kısmında kalan borunun menfezini tornavida yardımı ile takarken, dengesini kaybederek, 6'ncı kattan beton zemin üzerine düştü.



Olayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ve polis ekipleri, evli ve bir çocuk babası Onur Nizam'ın öldüğünü belirledi. Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.



- Kırklareli

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