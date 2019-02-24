Son Dakika Haberleri: Doğal Gaz Borusu Takarken 6'ncı Kattan Düşüp Öldü

Doğal Gaz Borusu Takarken 6'ncı Kattan Düşüp Öldü

32 dakika önce

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde evinin doğal gaz kombisinin uzantı borusunu takarken dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen Onur Nizam (40), öldü.

Doğal Gaz Borusu Takarken 6'ncı Kattan Düşüp Öldü, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde evinin doğal gaz kombisinin uzantı borusunu takarken dengesini kaybedip 6'ncı kattan düşen Onur Nizam (40), öldü.

Olay, Babaeski'nin Hamidiye Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki Eskibüyük Apartmanı'nda meydana geldi. Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir bisküvi fabrikasında bakım müdürü olarak çalışan Onur Nizam, arıza yapan evinin doğal gaza bağlı kombisinde balkon kısmında kalan borunun menfezini tornavida yardımı ile takarken, dengesini kaybederek, 6'ncı kattan beton zemin üzerine düştü. 

Olayı görenlerin haber vermesiyle gelen sağlık ve polis ekipleri, evli ve bir çocuk babası Onur Nizam'ın öldüğünü belirledi. Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Kırklareli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocasıyla Yasak Aşk Yaşayan Kadına Dakikalarca İşkence Etti, Ölmediğini Görünce Ateşe Verdi İstanbul'un Göbeğinde Korkunç Olay! Karlar Üzerinde Ölü Bulundu

Tunceli'de Yapılan Ankette HDP Adayları, Komünist Başkan Fatih Mehmet Maçoğlu'na Fark Attı Bakan Kasapoğlu'ndan Derbi Öncesi Centilmenlik Çağrısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 16:38:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğal Gaz Borusu Takarken 6'ncı Kattan Düşüp Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]