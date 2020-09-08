Doğal gaz borusundan sızan gaz paniğe neden oldu - Son Dakika

Doğal gaz borusundan sızan gaz paniğe neden oldu

BOLU - Bolu'da sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında delinen doğalgaz borusundan sızan gaz paniğe neden oldu. Vatandaşlar yaklaşık 1 saat boyunca işyeri ve evlerine giremedi.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Albay sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi. Delinen borudan sızan gazın sokağın tamamını kaplaması üzerine vatandaşlar hızla ev ve işyerlerinden çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğalgaz acil ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 20 dakika boyunca sızan gaz sebebiyle büyük panik yaşayan vatandaşlar çalışmanın yapıldığı yerden uzaklaştırıldı. Doğalgaz ekipleri tarafından gazın kesilmesiyle vatandaşlar yeniden ev ve işyerlerine gitti. Patlayan doğalgaz borusunun onarılmasının ardından çalışmalara devam edildi.

Patlamayla birlikte dışarı çıkan bir esnaf, "Kum dökülüyor zannettim. Çıkıp baktığımda doğalgaz borusunu patlatmışlar. Esnaf olarak sıkıntıdayız" şeklinde konuştular.