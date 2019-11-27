Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, ülkenin doğal gaz iletim şebekesinde atıl bir kapasite oluştuğunu belirterek, söz konusu kapasitenin kullanılabilmesi için doğal gaz kullanımının artırılması ve dağıtım şirketlerinin iç tesisat yapımına aracılık etmesi gerektiğini bildirdi.

Arslan, Doğal Gaz Dağıtım Sektörü Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, yaklaşık 13 milyon vatandaşın doğal gaz kullanım imkanı olmasına rağmen bu konfordan faydalanamadığını söyledi.

Bugün itibarıyla 81 il ve 530 yerleşim yerine doğal gaz arzı sağlandığını aktaran Arslan, 15,8 milyon abone sayısına ulaşan dağıtım sektörünün 66,5 milyon vatandaşa gaz ulaştırdığını dile getirdi.

Arslan, buna rağmen, doğal gaz iletim şebekelerinde atıl bir kapasite oluştuğuna işaret ederek, "Bu durumda, dönüşüm maliyetlerinin son yıllarda artış göstermesi, doğal gazın pahalı olduğu yönündeki algı ve yerel yöneticilerin gaz kullanımı konusunda vatandaşları yeterince teşvik etmemesi etkili." diye konuştu.

Söz konusu atıl kapasitenin kullanılabilmesi için çözümler üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Arslan, "Vatandaşlarımızın düşük maliyetle doğal gaz kullanabilir hale gelmesi için dağıtım şirketlerinin iç tesisat yapımına aracılık etmesini en uygun seçenek olarak görüyoruz." dedi.

Arslan, atıl kapasitenin giderilmesiyle ilgili çalışmaların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından da dikkatle takip edildiğini aktardı.

Doğal gaz kullanımının artmasıyla şehirlerin hava kirliliğinin de önemli ölçüde azaldığına dikkati çeken Arslan, Türkiye'deki şehirlerin havasında Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu sınır değerlerinin çok altında kükürt dioksit oranına rastlandığını kaydetti.

Türkiye'de enerji arz güvenliği, enerji verimliliği ve karbonsuzlaştırma çabaları kapsamında, mevcut şebekelerde hidrojen kullanımına ilişkin yol haritası hazırladıklarını belirten Arslan, "EPDK tarafından kabul edilen projemiz, İstanbul Teknopark Bilim Kurulunca da onaylandı. İlk etap çalışmalarımız üniversite iş birliğiyle önümüzdeki günlerde İstanbul Teknopark'ta başlayacak." bilgisini de paylaştı.