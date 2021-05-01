Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı - Son Dakika

Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı

01.05.2021 00:35

Doğal gazda konut ve sanayi abone gruplarının tarifelerinde yüzde 1, elektrik üretim amaçlı santrallerin tarifesinde ise yüzde 12 artışa gidildi. Yıl başından bu yana doğal gaz tarifelerine her ay yüzde 1 zam geldi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, mayıs ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, nisanda geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1315 lira 500 kuruş, sanayi abonelerine uyguladığı fiyat ise 1471 lira 414 kuruş olarak belirlendi.

ELEKTRİK ÜRETEN SANTRALLERİN TARİFESİNE DE ZAM

Elektrik üretim amaçlı santrallerinin tarifesinde ise 1000 metreküp doğal gaz için uygulanan fiyat yüzde 12 artışla 1631 lira 667 kuruş oldu.

HER AY YÜZDE BİR ZAM GELDİ

BOTAŞ; ocak, şubat, mart ve nisan ayında da doğalgaz tarifesine yüzde 1'er zam yapmıştı. Yani ilk beş ayda doğal gaza toplamda yüzde 5 zam geldi. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ, Doğalgaz, Mayıs, konut, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal gaza ve elektrik üreten santrallerin tarifesine zam yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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