Doğal gaz hattı zarar görünce Mardin'e gaz akışı durduruldu - Son Dakika
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Doğal gaz hattı zarar görünce Mardin'e gaz akışı durduruldu

23.03.2023 13:59
Doğal gaz hattı zarar görünce Mardin'e gaz akışı durduruldu

Doğal gaz hattı zarar görünce Mardin'e gaz akışı durduruldu.

Doğal gaz hattı zarar görünce Mardin'e gaz akışı durduruldu.

Kentte alt yapı çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz ana hattına zarar verdi. Haber verilmesi üzerine Akmercan doğal gaz dağıtım şirketi tarafından gaz akışı kesildi.

Arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

Akmercan şirketi tarafından yapılan duyuruda, kazı çalışmasıyla doğal gaz ana dağıtım hattının hasar gördüğü belirtilerek, "Tamir işlemlerine başlanmış olup en kısa sürede gaz verilmeye tekrar başlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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