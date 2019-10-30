Doğal gaz ithalatı ağustosta arttı
1 saat önce
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ağustosta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 artarak 3 milyar 148 milyon metreküpe yükseldi.
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ağustosta, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,7 artarak 3 milyar 148 milyon metreküpe yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07
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