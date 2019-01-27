Doğal gaz ithalatı kasımda azaldı
1 saat önce
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 azalarak 4 milyar 696 milyon metreküpe geriledi.
Türkiye
'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 azalarak 4 milyar 696 milyon metreküpe geriledi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 15,7 artarak 3 milyar 363 milyon metreküpe yükseldi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:48
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