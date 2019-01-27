Son Dakika Haberleri: Doğal gaz ithalatı kasımda azaldı

Doğal gaz ithalatı kasımda azaldı

1 saat önce

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 azalarak 4 milyar 696 milyon metreküpe geriledi.

Doğal gaz ithalatı kasımda azaldı, System.String[]
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 azalarak 4 milyar 696 milyon metreküpe geriledi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 15,7 artarak 3 milyar 363 milyon metreküpe yükseldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:48 

Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acun Ilıcalı Özel Bir Video İle Duyurdu! Survivor 2019'a Katılacak Yarışmacılar Belli Oldu Ağzında Sigarayla 'Doğal Gaz' Saatini Parçaladı, Boruyu Kesti

THY, Lise Mezunu 1600 Personel Alacak Konunun Uzmanı Uyardı: Çok Para Harcıyorsanız Psikolojik Rahatsızlığınız Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 12:04:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğal gaz ithalatı kasımda azaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]