Doğal gaz ithalatı martta azaldı
2 saat önce
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 azalarak 4 milyar 296 milyon metreküpe indi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:43
'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 azalarak 4 milyar 296 milyon metreküpe indi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 41,94 azalarak 1 milyar 677 milyon metreküp oldu.
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