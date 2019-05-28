Son Dakika Haberleri: Doğal gaz ithalatı martta azaldı

Doğal gaz ithalatı martta azaldı

2 saat önce

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 azalarak 4 milyar 296 milyon metreküpe indi.

Doğal gaz ithalatı martta azaldı, System.String[]
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 azalarak 4 milyar 296 milyon metreküpe indi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 41,94 azalarak 1 milyar 677 milyon metreküp oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:43 
Türkiye, Ekonomi
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