Doğal gaz ithalatı mayısta yüzde 34,9 arttı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyar 599 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 3 milyar 150 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 449 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 157,9 artarken, LNG ithalatı yüzde 68,9 düştü. Böylece toplam doğal gaz ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artarak 3 milyar 599 milyon metreküp oldu.

Mayısta en fazla doğal gaz ithalatı 1 milyar 862 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 860 milyon metreküple İran, 426 milyon metreküple Azerbaycan takip etti.

Bu dönemde Rusya'dan ve İran'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 477 ve yüzde 100 artarken, Azerbaycan'dan gelen gaz miktarı yüzde 51,6 azaldı.

Gaz santrallerinde tüketim artışı sürüyor

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 61,4 arttı ve 3 milyar 642 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 333,6 artışla 1 milyar 178 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 12,8 azalarak 725 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 46,6 artışla 317 milyon metreküp oldu.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış ve tüketimde düşüş görülmüştü. Bu durum, doğal gaz ithalatı ve tüketiminin mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre büyük artış göstermesine neden oldu.

Ayrıca, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan üretimin geçen yılın son çeyreğinden beri düşük seyretmesi, doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payının artmasına neden oluyor. Doğal gazdan elektrik üretiminin yükselmesi, toplam gaz ithalatına artış olarak yansımaya devam ediyor.

Yer altı ve LNG stok miktarında artış

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 artışla 2 milyar 374 milyon metreküp oldu.

Doğal gaz stokunun yüzde 91,1'ini 2 milyar 164 milyon metreküple yer altı depolama tesisleri, yüzde 8,9'unu ise 210 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu.

Bu dönemde yer altı depolama tesislerindeki stok miktarı yüzde 14,9 artarken, LNG terminallerinde yüzde 21,2 düşüş gösterdi.