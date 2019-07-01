Son Dakika Haberleri: Doğal gaz ithalatı nisanda azaldı
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Doğal gaz ithalatı nisanda azaldı

1 saat önce

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 azalarak 3 milyar 550 milyon metreküpe indi.

Doğal gaz ithalatı nisanda azaldı, System.String[]
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 azalarak 3 milyar 550 milyon metreküpe indi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 55,47 azalarak 1 milyar 255 milyon metreküp oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:38 
gaz, türkiye, Ekonomi
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