Doğal gaz ithalatı nisanda azaldı
1 saat önce
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 azalarak 3 milyar 550 milyon metreküpe indi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:38
'nin doğal gaz ithalatı nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 azalarak 3 milyar 550 milyon metreküpe indi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 55,47 azalarak 1 milyar 255 milyon metreküp oldu.
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