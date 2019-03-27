Doğal gaz ithalatı ocakta azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,54 azalarak 5 milyar 810 milyon metreküpe indi.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,54 azalarak 5 milyar 810 milyon metreküpe indi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 0,55 azalarak 2 milyar 727 milyon metreküp oldu.

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