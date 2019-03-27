Doğal gaz ithalatı ocakta azaldı
1 saat önce
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,54 azalarak 5 milyar 810 milyon metreküpe indi.
Türkiye'nin doğal gaz ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,54 azalarak 5 milyar 810 milyon metreküpe indi. Depolardaki doğal gaz stok miktarı yüzde 0,55 azalarak 2 milyar 727 milyon metreküp oldu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:02
İŞKUR Genel Müdürü, İşsizlikteki Asıl Problemi Açıkladı: Kalifiyeli Eleman Bulunamıyor
ABD'den Türkiye'ye F-35 Teslimatına Şartlı Onay: Patriotları Almasına İhtiyacımız Var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Türkiye Sorusuna Böyle Yanıt Verdi: Üzüldüm Fakat Şaşırmadım
Doların Ateşi Sönmeye Başladı! İşte Kurdaki Son Durum