Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 14 arttı - Son Dakika

Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 14 arttı

27.04.2021 08:53
Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 14 arttı, System.String[]

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 6 milyar 2 milyon metreküp oldu.

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 6 milyar 2 milyon metreküp oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 4 milyar 150 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 1 milyar 851 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 51,5 artarken, LNG ithalatı yüzde 26,6 düştü.

Böylece doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 6 milyar 2 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

Şubatta en fazla doğal gaz ithalatı 2 milyar 375 milyon metreküple Rusya'dan yapıldı. Rusya'yı 966 milyon metreküple Azerbaycan, 808 milyon metreküple İran takip etti. Bu dönemde Rusya ve Azerbaycan'dan yapılan ithalat sırasıyla yüzde 113,6 ve yüzde 12,4, İran'dan gelen gaz miktarı ise yüzde 5,4 arttı.

Gaz santrallerinin artan tüketimi ithalatı yükseltiyor

Söz konusu dönemde Türkiye'de doğal gaz tüketimi de yüzde 2,3 arttı ve 5 milyar 828 milyon metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 39 artışla 1 milyar 101 milyon metreküpe çıktı. Konutlardaki tüketim yüzde 3,4 düşüşle 2 milyar 685 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi ise yüzde 3,1 artışla 357 milyon metreküp oldu.

Kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinden sağlanan üretimin geçen yılın son çeyreğinden beri düşük seyretmesi, doğal gaz santrallerinin elektrik üretimindeki payının artmasına neden oluyor. Doğal gazdan elektrik üretiminin yükselmesi, toplam gaz ithalatına artış olarak yansımaya devam ediyor.

Yeraltı ve LNG stok miktarında artış

Türkiye'de doğal gaz stok miktarı ise şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,4 artışla 2 milyar 611 milyon metreküp düzeyinde hesaplandı.

Doğal gaz stokunun yüzde 84,4'ünü 2 milyar 204 milyon metreküple yeraltı depolama tesisleri, 407 milyon metreküple LNG terminalleri oluşturdu. Bu dönemde yeraltı ve LNG depolama terminallerindeki stok miktarları sırasıyla yüzde 30,7 ve yüzde 78,6 artış gösterdi.

Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz ithalatı şubatta yüzde 14 arttı - Son Dakika Ekonomi


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