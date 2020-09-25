Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 4,5 azaldı - Son Dakika

Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 4,5 azaldı

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3 milyar 109 milyon 89 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 4,5 azaldı, System.String[]

Türkiye'nin doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3 milyar 109 milyon 89 bin metreküp seviyesinde gerçekleşti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun temmuz ayına ilişkin "Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 601 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 508 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu dönemde, boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,10 azalırken, LNG ithalatı yüzde 11,2 düştü.

Böylece doğal gaz ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 3 milyar 109 milyon 89 metreküpe geriledi.

Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 1 milyar 93 milyon metreküple Azerbaycan oldu. Azerbaycan'ı 843 milyon metreküple Rusya ve 664 milyon metreküple İran izledi.

Temmuzda Azerbaycan'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artarken, Rusya'dan ithal edilen gaz miktarı yüzde 28,4 düştü. İran'dan gelen gaz miktarı ise yüzde 9,5 artış gösterdi.

Elektrik santrallerinde gaz tüketimi uzun süre sonra arttı

Doğal gaz tüketimi de söz konusu dönemde yüzde 0,2 geriledi ve 2 milyar 828 milyon 35 bin metreküp oldu.

Elektrik santrallerinde doğal gaz tüketimi yüzde 7,9 artışla 1 milyar 120 milyon metreküpe çıkarken, santrallerdeki gaz tüketimi uzun süre sonra ilk kez artış gösterdi. Temmuzda konutlardaki tüketim yüzde 6,5 artışla 236 milyon metreküpe yükseldi.

Bu dönemde, organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde 3,4 azalışla 282 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 6,8 düşüşle 2 milyar 128 milyon 59 bin metreküp oldu.

Azerbaycan, Türkiye, Enerji, Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 08:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 4,5 azaldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Üst üste dört gündür düşen altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor Laleli'de tramvay ile Bulgaristan plakalı tur otobüsü çarpıştı Beşiktaş, Alanyaspor'un eski golcüsü Cisse'yi yeniden gündemine aldı Giresun'da kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklandı Kuzey Kore lideri Kim, Güney Koreli yetkilinin öldürülüp yakılmasıyla ilgili özür diledi HDP'li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen gözaltına alındı! Partililer slogan attı Ebru Şallı'dan hayatını kaybeden oğlu Pars'ın doğum gününde duygulandıran paylaşım Dünyada yaşayan herkesten büyük! 1204 yaşındaki zeytin ağacı meyve vermeye devam ediyor
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış Ardında onlarca mağdur bırakan dolandırıcı, Milyoner yarışmasına katılmış         
10:42
Selefi derneklerin silahlandığını iddia eden Cübbeli Ahmet, emniyette ifade verdi Selefi derneklerin silahlandığını iddia eden Cübbeli Ahmet, emniyette ifade verdi         
10:25
Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi Emeklinin maaşını çalan zanlı, paraları sakladığı yeri söylememekte direndi         
09:55
İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada İki kardeşin depremde yaşadığı korku kamerada         
09:37
HDP'li belediye başkanı HDP'li belediye başkanı "Hizmet ettirmiyorlar" deyip partisinden istifa etti         
08:54
Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü Elektrik akımına kapılan hayvanlar telef oldu, anne ve oğulları ölümden döndü         
08:32
Oyuncu İpek Bağrıaçık su altı tutkunu çıktı! Enerji toplamak için yılda 2 ay dalış yapıyor Oyuncu İpek Bağrıaçık su altı tutkunu çıktı! Enerji toplamak için yılda 2 ay dalış yapıyor         
07:47
Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Son Dakika: 6-7 Ekim olayları için 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi         
07:45
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, G.Saray maçında güzelliğiyle büyüledi         
23:28
Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı Çukur'da yeni bölümün ikinci fragmanı yayınlandı! Yamaç'ın değişimi herkesi şaşırttı         
23:11
Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti Talihsizliğin böylesi! Genç çiftin en mutlu anı kötü sürprizle bitti         
21:13
Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı Kullanılmış prezervatifleri temizleyip yeniden satmaya çalışan şahıstan pişkin savunma: Kötü bir şey yapılmadı         
20:32
Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi Kayalıklardan atlayarak yaşamına son veren Furkan'ın dayısı: İzmir'deki genç kızın intiharından etkilendi         
19:47
F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız F.Bahçe'ye gitmek isteyen Mostafa Mohamed'in başkanından skandal sözler: Türkiye düşmanımız         
19:04
Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu         
15:29
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 11:28:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğal gaz ithalatı temmuzda yüzde 4,5 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei