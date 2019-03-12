Doğal Gaz İthalatında Geçen Yıl Lng Payı Yüzde 22,5'e Yükseldi
1 saat önce
Türkiye’nin geçen yılki doğal gaz ithalatında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payı yüzde 22,5’e yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’de geçen yıl 48,9 milyar metreküp doğal gaz tüketildi. Türkiye’nin geçen yıl toplam doğal gaz ithalat miktarı ise 50,3 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu miktar 2017’de 55,2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti. Geçen […]The post Doğal gaz ithalatında geçen yıl LNG payı yüzde 22,5’e yükseldi appeared first on Enerji Enstitüsü.
Türkiye
'nin geçen yılki doğal gaz ithalatında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payı yüzde 22,5'e yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl 48,9 milyar metreküp doğal gaz tüketildi. Türkiye'nin geçen yıl toplam doğal gaz ithalat miktarı ise 50,3 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu miktar 2017'de 55,2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.
Geçen yıl ithal edilen doğal gazın 11,3 milyar metreküpü LNG formunda, geri kalanı ise boru hatları aracılığıyla sağlandı. Böylece toplam gaz ithalatı içinde 2017'de yüzde 19 olan LNG'nin payı geçen yıl yüzde 22,5'e ulaştı. Geçen yıl en fazla LNG ithal edilen ay 2,1 milyar metreküple aralık oldu. Aralık
ayında LNG'nin toplam gaz ithalatındaki payı ise yüzde 34,69 olarak hesaplandı.
The post Doğal gaz ithalatında geçen yıl LNG payı yüzde 22,5'e yükseldi
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Son Dakika
» Sektörel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:30
Hakan Muhafız'ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu
İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı
Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor
Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması