Son Dakika Haberleri: Doğal Gaz İthalatında Geçen Yıl Lng Payı Yüzde 22,5'e Yükseldi

Doğal Gaz İthalatında Geçen Yıl Lng Payı Yüzde 22,5'e Yükseldi

1 saat önce

Türkiye’nin geçen yılki doğal gaz ithalatında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payı yüzde 22,5’e yükseldi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye’de geçen yıl 48,9 milyar metreküp doğal gaz tüketildi. Türkiye’nin geçen yıl toplam doğal gaz ithalat miktarı ise 50,3 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu miktar 2017’de 55,2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti. Geçen […]The post Doğal gaz ithalatında geçen yıl LNG payı yüzde 22,5’e yükseldi appeared first on Enerji Enstitüsü.

Doğal Gaz İthalatında Geçen Yıl Lng Payı Yüzde 22,5'e Yükseldi, System.String[]
Türkiye'nin geçen yılki doğal gaz ithalatında sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) payı yüzde 22,5'e yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de geçen yıl 48,9 milyar metreküp doğal gaz tüketildi. Türkiye'nin geçen yıl toplam doğal gaz ithalat miktarı ise 50,3 milyar metreküp olarak hesaplandı. Bu miktar 2017'de 55,2 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen yıl ithal edilen doğal gazın 11,3 milyar metreküpü LNG formunda, geri kalanı ise boru hatları aracılığıyla sağlandı. Böylece toplam gaz ithalatı içinde 2017'de yüzde 19 olan LNG'nin payı geçen yıl yüzde 22,5'e ulaştı. Geçen yıl en fazla LNG ithal edilen ay 2,1 milyar metreküple aralık oldu. Aralık ayında LNG'nin toplam gaz ithalatındaki payı ise yüzde 34,69 olarak hesaplandı.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:30 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Türkiye, Sektörel
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