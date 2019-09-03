Doğal gaz ithalatında LNG'nin payı yükseliyor
4 saat önce
LNG ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 7 milyar 136 milyon metreküpe yükseldi.
LNG ithalatı yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 7 milyar 136 milyon metreküpe yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 11:59
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