DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA - Son Dakika
Üye Girişi

DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

26.05.2022 15:47

Bursa'da, baba ve oğlu tarafından doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu dairenin bulunduğu sitede oturan Mümin Sakin, Sitede bir komşumuzun eşi ile boşanma durumu varmış.

Bursa'da, baba ve oğlu tarafından doğal gazın açılıp, kablolu düzeneğin kurulduğu dairenin bulunduğu sitede oturan Mümin Sakin, Sitede bir komşumuzun eşi ile boşanma durumu varmış. Eşi daireyi satmaya kalkmış ama izin vermemiş. Eşi tarafından uzaklaştırma kararı aldırmış ve yaklaşık 20 gündür evde de değilmiş. Güvenlik görevlileri içeri almıyorlardı. O da oğluyla beraber garaj kısmından giriş yapmış. Dairesine çıkarak düzenek hazırlamışlar. Elektrik sistemi kurmuş, doğal gazı da açmış. Daha sonra kokuyu fark eden komşular durumu ihbar etmişler. Daha sonra kadının kocasını ve oğlunu gözaltına almışlar. Zaten şahsın siteye girişi de yasaktı. Siteye girişin olduğu yerlerde güvenlik görevlileri var. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu yerlerden giremiyordu. O da garajdan girmiş. Allah muhafaza, büyük bir felaket olurdu. Patlasa bütün daireleri etkilerdi. Çoluğumuz çocuğumuz var. Allah göstermesin her şey olabilirdi. Ucuz kurtulduk, diyorum dedi.

DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA
DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA
DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA
DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA

YORUMLAR
500
DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı Doğal gaza kablolu düzenek kurarak binayı havaya uçuracaklardı! Kadının boşanma aşamasında olduğu kocası ile yanındaki oğlu gözaltına alındı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA - Son Dakika


Son Dakika
16:07 Voleybolcu arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt'un tarzı gündem oldu
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:48:32. #1.11#
SON DAKİKA: DOĞAL GAZ KOKUSU YAYILAN EVDE KABLOLU DÜZENEK BULUNDU; BABA VE OĞLU GÖZALTINDA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement