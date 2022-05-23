BAKIR ÇUBUK HIRSIZLARI KAMERA

MUĞLA'nın merkez ilçesi Menteşe'de, sokaktaki doğalgaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarını çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 04.00 sıralarında Menteşe'nin Muslihittin mahallesi Köprü Sokak'ta meydana geldi. Doğalgaz kutularında bulunan bakır topraklama çubuklarının çalındığını fark eden 2 ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden, 2 şüpheliden 1'inin etrafı gözetlediği, diğerinin ise çaldığı bakır çubuğu pantolonunun içerisine soktuktan sonra bölgeden ayrıldığı belirlendi. Muğla İl ve Menteşe İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.