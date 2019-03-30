Doğal gaz lisansında e-başvuru dönemi

Doğal gaz piyasasında yatırımcıların desteklenmesi ve bürokratik süreçlerin hızlandırılması için lisans başvuruları ve sertifika işlemleri elektronik ortamda yürütülebilecek.

Doğal gaz piyasasında yatırımcıların desteklenmesi ve bürokratik süreçlerin hızlandırılması için lisans başvuruları ve sertifika işlemleri elektronik ortamda yürütülebilecek.

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