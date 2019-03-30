Doğal gaz lisansında e-başvuru dönemi
58 dakika önce
Doğal gaz piyasasında yatırımcıların desteklenmesi ve bürokratik süreçlerin hızlandırılması için lisans başvuruları ve sertifika işlemleri elektronik ortamda yürütülebilecek.
Doğal gaz piyasasında yatırımcıların desteklenmesi ve bürokratik süreçlerin hızlandırılması için lisans başvuruları ve sertifika işlemleri elektronik ortamda yürütülebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 02:37
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