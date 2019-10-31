Son Dakika Haberleri: Doğal gaz odun satışını yarı yarıya düşürdü
Son Dakika Güncel Doğal gaz odun satışını yarı yarıya düşürdü

Doğal gaz odun satışını yarı yarıya düşürdü

34 dakika önce

Bitlis'te doğal gaz kullanımın artmasından dolayı odun satışları yarı yarıya düştü.

Doğal gaz odun satışını yarı yarıya düşürdü, System.String[]

Bitlis'te doğal gaz kullanımın artmasından dolayı odun satışları yarı yarıya düştü.

Yaklaşan kış ayları nedeniyle, evlerinde ısınmak için soba ve şömine yakanların talep ettiği odun ve kömür satışları başladı. Havaların soğuması, evlerinde soba kullanan vatandaşları harekete geçirdi. Odun ve kömür satan esnaflar ise doğal gazdan dolayı satışlarının yarı yarıya düştüğünü söyledi. Geçen yıldan bu yana odun fiyatlarında çok fazla artış olmamasına rağmen satışlarının düştüğünü ifade eden odun satıcısı Harun Banus, "Odun satışlarımız 5 ay öncesinden başladı. Bitlis'te doğal gazın gelmesi ile birlikte odun satışlarımız da etkilendi. Bir ton odunu 600 TL'den satıyoruz. Havaların da soğuması ile birlikte vatandaşlarımızın gelip hazır almaları için öncesinden doğrayıp kırıyoruz. Yakılacak şekle getirdikten sonra kendi araçlarımızla evlerinin önüne kadar götürüp teslim ediyoruz. Yıllık odun satışlarımız eskiden bin ya da bin 500 ton civarında iken doğal gazın da etkisiyle bu yıl 500-600 ton arasında bir odun satışımız oldu. Odunlarımızı önceden aldığımız kesim emirleri doğrultusunda Mutki ilçemizde müteahhit firmalardan alarak buraya getiriyoruz. Burada da sobalık olarak keserek kırıp hazır hale getiriyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:50 Kaynak: İHA
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