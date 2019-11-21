Doğal gaz patlaması: 1 yaralı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:09 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki evde doğal gaz çalışması sırasında patlama meydana geldi.
Yaralanan Yunus Çiftçi (26) 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada doğal gaz ekipleri, binadaki gaz akışını kesti.
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