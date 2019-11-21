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Doğal gaz patlaması: 1 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir evde meydana gelen doğal gaz patlamasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın dördüncü katındaki evde doğal gaz çalışması sırasında patlama meydana geldi.

Yaralanan Yunus Çiftçi (26) 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada doğal gaz ekipleri, binadaki gaz akışını kesti.

Doğal gaz patlaması: 1 yaralı

Viranşehir, Yenişehir, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 09:09 Kaynak: AA
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