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Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı

07.02.2022 21:13

İstanbul Üsküdar'da doğal gaz sebebiyle patlama meydana gelen binanın yıkım çalışmaları başladı. Bina sakinleri yıkım çalışmasını gözyaşları içinde izlerken sokaktaki 5 binanın daha tahliyesine karar verildi.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana gelmişti. Patlamada dairede bulunan 4 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından bina boşaltıldı. Bina hakkında yıkım kararı verildi.

5 BİNA DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri binanın bulunduğu yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da olay yerine gelerek çalışmaları inceledi. Vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu daha sonra olay yerinden ayrıldı. Ekipler patlamanın meydana geldiği binada ve yakınlardaki apartmanlarda hasar tespit çalışması yaptı. Yapılan ilk incelemelerde 5 binanın tahliye edilmesine karar verildi. Yetkililer yapılacak incelemeye göre tahliye edilecek. binaların sayısının değişebileceğini söyledi.

BİNA YIKILIRKEN EV SAHİPLERİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan patlamanın meydana geldiği binada yıkım çalışmaları başladı. İş makinelerinin sokağa girdiği sırada apartmanda oturanlar, evlerine girmek istedi. Polis, yıkılma riski olan apartmana girilmesine müsaade etmezken, bina sakinleri yıkım anlarını gözyaşları içinde izledi.

Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğal gaz patlamasında tahrip olan binanın yıkımına başlandı! Bina sakinleri gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
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